S. Ilario, danneggiano auto in sosta: denunciati tre minorenni

S. ILARIO (Reggio Emilia) – Raid vandalici sulle auto in sosta a S. Ilario, tre studenti minorenni sono stati denunciati dai carabinieri per danneggiamento aggravato. Sabato scorso i tre si sono ritrovati per trascorrere una serata tra amici e non hanno trovato di meglio che iniziare a danneggiare le auto in sosta rompendo lunotti posteriori, specchietti retrovisori, gruppi ottici e danneggiando la carrozzeria di 4 auto scelte a caso in via Donelli, Fornace e Pisacane.

Sono riusciti a fuggire prima dell’arrivo dei carabinieri, ma la loro condotta vandalica è stata notata da alcuni cittadini che su Facebook hanno sfogato la loro rabbia e disappunto. I carabinieri di Sant’Ilario, grazie alle riprese delle telecamere di videosorveglianza e di informazioni acquisite in paese, sono risaliti ai tre minorenni che poi sono stati denunciati per danneggiamento aggravato.

Convocati in caserma alla presenza dei genitori, hanno ammesso le loro responsabilità e non hanno saputo fornire spiegazioni. All’appello manca un quarto vandalo, probabilmente amico dei tre minori, la cui identificazione e conseguente denuncia potrebbe essere questione di giorni.