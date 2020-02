Reggio Emilia, dove andare nel fine settimana

REGGIO EMILIA – Fine settimana ricco di appuntamenti in città e provincia. Pubblichiamo un elenco dei principali eventi ricordandovi che la data di pubblicazione è quella di venerdì 14 febbraio e che gli eventi vanno fino a domenica 16 febbraio.

Città

Teatro Valli: tratto dall’omonimo film cult ” Le Avventure di Priscilla La Regina del Deserto” – vincitore di un Premio Oscar e del Grand Prix Du Publique al Festival di Cannes – Priscilla è una travolgente avventura “on the road” di tre amici che, a bordo di un vecchio bus rosa soprannominato Priscilla, partono per un viaggio attraverso il deserto australiano alla ricerca di amore e amicizia, finendo per trovare molto di più di quanto avessero mai immaginato. “Priscilla la regina del deserto”, in versione musical divertirà tutti venerdì 14 febbraio, ore 20.30, sabato 15 febbraio 2020, ore 15.30 e 20.30 e domenica 16 febbraio, ore 15.30 al Teatro Municipale Valli.

Teatro Valli: “Geronimo Stilton nel Regno della Fantasia” è un musical fedelmente tratto dall’omonima serie best seller edita da Piemme e famosa in tutto il mondo. Lo show, che andrà in scena domenica 16 febbraio, al Teatro Municipale Valli, alle 11 racconta le avventure di Geronimo Stilton che insieme a gnomi, folletti e draghi, dovrà salvare la Regina delle Fate Floridiana.

Teatro Piccolo Orologio: torna sul palco del Teatro Piccolo Orologio il tradizionale appuntamento con le opere di William Shakespeare presentate in lingua originale inglese dalla compagnia Teatro delle Due, da sempre capace e di rendere viva la poesia del bardo e di trasmetterla ad un giovane pubblico. Dopo il successo dell’Othello dello scorso anno, il Teatro delle Due porterà in scena venerdì 14 e sabato 15 febbraio, alle 21, Julius Caesar con Amanda Thickpenny, Jazmin Williams, Julia VanderVeen, Kevin Patrick McGuire, Ollie Rasini, Scott Watson, Valeria Bottazzi, diretti da Kevin Patrick McGuire. Il cast di attori professionisti americani, insieme alle reggiane Ollie Rasini e Valeria Bottazzi, accompagneranno il pubblico del Teatro Piccolo Orologio in un viaggio attraverso una delle più emozionanti tragedie shakesperiane e la profondità del suo elevato linguaggio, apprezzandone la sonorità della lingua originale.

Biosteria Ghirba: Una notte speciale, una “Notte Freak”, quella di sabato 15 febbraio, per la “Ghirba – Biosteria della Gabella” di Via Roma a Reggio Emilia, in uno stile, quello Freak, tutto personale ed artistico-musicale. Un tributo ufficiale a una delle sensibilità ironico-musicali più geniali di questi ultimi decenni italiani. Parliamo del freak per antonomasia, Roberto Freak Antoni, leader e fondatore degli Skiantos nonché padre legittimo del rock demenziale italiano, scomparso esattamente sei anni fa, all’età di sessant’anni. A ricordarlo, con una performance poetico-musicale per pianoforte e voce che avrà inizio alle 22, sarà un duo anch’esso speciale e intimamente Freak: il DuoDadà, composto da Luca “Kalatrava” Fattori (voce) e Alessandra “Mostachova” Mostacci (pianoforte).

Istituto Peri: continuano gli appuntamenti della 39° edizione de L’Ora della Musica: domenica 16 febbraio alle 11 nell’Auditorium dell’Istituto Peri-Merulo concerto speciale dei clarinettisti Maestro Fabrizio Meloni, Nevio Ciancaglini e Lorenzo Bolanni, accompagnati dal pianista Takahiro Yoshikawa. Il quartetto eseguirà musiche di Lovreglio, Bassi, Poulenc, Mendelssohn e un tributo ad Armando Gentilucci a 30 anni dalla sua scomparsa ricordata lo scorso anno: Nevio Ciancaglini eseguirà come solita “15 ottobre 1989”, una melodia pensata per uno strumento ad arco o a fiato, composta per il compleanno di Paolo Gandolfi, grande amico di Gentilucci ai tempi dell’incarico di Direttore dell’Istituto.

Piazza Prampolini: da venerdì a domenica “Cioccolarsi per passione”, festa del cioccolato artigianale – piazza Prampolini; Fabbrica del cioccolato: laboratori per bambini, lezioni per adulti, cooking show; Mostra mercato con stands: 14 febbraio dalle 15,30 alle 20; 15-16 febbraio dalle 10 alle 20; Tavoletta da 1 metro: possibilità di partecipare all’estrazione di una tavoletta di cioccolato da 1 metro – Info: Choco Moments tel. 0381.938333; Comune tel. 0522.585157.

Piazza Prampolini: sabato ore 16, con ritrovo davanti alla cattedrale in piazza Prampolini, visita guidata alla scoperta degli amori e delle coppie celebri che si celano nei più significativi monumenti reggiani: la struggente storia di Grisante e Daria nella Cattedrale, le avventurose peripezie della coppia Luigi Parmeggiani e Blanche Detti che hanno dato vita alla suggestiva Galleria Parmeggiani, gli amori contrastati alla Corte della Reggia di Rivalta tra il Duca Francesco III e Carlotta Angle D’Orléans, gli affanni di cuore di Giuditta Sidoli nel Museo del Tricolore – ritrovo ore 16 davanti alla Cattedrale, piazza Prampolini – durata della visita circa 90 minuti – costo Euro 5,00 a persona – Info: Associazione Guide Turistiche Reggiane (Silvia Morini) tel. 339.5618596.

Provincia

Canossa: domenica “I giorni del Perdono”, conferimento della cittadinanza onoraria a Paolo Golinelli e Lectio magistralis “Canossa nella storia di Matilde e dell’Europa”. Al Teatro Comunale “Matilde di Canossa”, piazza Matilde di Canossa – ore 11; buffet matildico – ore 13; visita guidata al Castello di Canossa e al Museo Nazionale “Naborre Campanini” – ore 14,30 – Info: Comune tel. 0522.248404; 0522.248423; Uit (Ufficio Informazioni Turistiche) Le Terre Matildiche tel. 366.2287340.

Gattatico, Fuori Orario: sabato, a partire dalle ore 22:30, si terrà il party di Carnevale del TempoRock presso il Circolo Fuori Orario di Taneto di Gattatico. La serata avrà come un tema le serie televisive di Netflix… e il primo premio sarà un viaggio con la possibilità di andare a visitare gli Studios sul Sunset Boulevard di Los Angeles proprio di Netflix. Le maschere premiate tuttavia non dovranno essere dedicate per forza alle serie TV ma dovranno essere originali e sorprendenti. Chiaramente oltre alla sfilata delle maschere ci sarà una serata con djset e animazione su 2 piste con generi musicali ben distinti! In arena centrale ROCK, POP, INDIE, ANNI 90&2000, TRASH e ben 6 dj ad alternarsi in consolle e nel privè il sound più aggressivo con hardrock, metal etc. Non mancheranno come sempre Effetti speciali con sparacoriandoli, sparkular, visual show etc.

Montecchio: venerdì San Valentino a Corte – Re e regine di cuori-Amori e intrighi nella storia millenaria di Montecchio Emilia; visita guidata tematica al Castello Medievale, piazza della Repubblica, accompagnata da letture di brani e documenti storici: attraverso alcune sale si svolgerà la narrazione di coppie e amori nella storia di Montecchio Emilia e del suo Castello – ore 18; al termine della visita, brindisi di San Valentino – ingresso: Euro 5,00 (coppia), Euro 3,00 (singolo) – Info e prenotazioni: Comune tel. 349.5293744; 0522.861864.

Bibbiano: domenica alle 10, al cinema teatro Metropolis,Campane Tibetane e Bagno di Suono. Ingresso a pagamento: il ricavato sarà devoluto a Hanuman Onlus per i bambini nepalesi – Info: Cai Val d’Enza tel. 349.1581481.

San Polo: domenica carnevale Sampolese – mascherine, musica, danze, truccabimbi – piazza Matteotti – ore 14 – Info: Comune tel. 0522.241711-241777.

Casalgrande: sabato il teatro De André di Casalgrande ospita “1940-2020 80 anni di Faber”, uno spettacolo dei Damadorè pensato per rievocare il tour di Fabrizio De André accompagnato dalla Pfm. Una serie di concerti, quella avviata nel 1979, che portò a due dischi live e, pochi mesi fa, alla pubblicazione del docufilm “Il Concerto Ritrovato”, con estratti video esclusivi del concerto genovese del 1979.

Scandiano: sabato e domenica Mostra Regionale dell’Elettronica – telefonia, componentistica, computer, hi-fi car, radiantismo CB/OM, videoregistrazione, mercatino delle pulci radioamatoriali – c/o Centro Fieristico, via XXV Aprile 1 – 15 febbraio dalle 9 alle 18,30; 16 febbraio dalle 9 alle 18 – Info: Comune/Ufficio Fiere tel. 0522.764303-857436.

Bagnolo: sabato sera (ore 21) al teatro di Bagnolo in Piano è in cartellone “Piadina&Padano” con Vito e Maria Pia Timo. Prendete un “Adora Romagnola” e uniteci un “Playboy della Bassa”. Uno spettacolo di atmosfere, che narra di un mondo che non c’è più, un universo surreale e affascinante, quello descritto nei versi di Raffaello Baldini, nelle poesie di Cesare Zavattini, nelle strofe di Tonino Guerra e nelle scene di Federico Fellini.

Cadelbosco Sopra: Io e Mia, il tributo a Mia Martini di Sabrina Paglia, va in scena il prossimo sabato (ore 21) a L’Altro Teatro di Cadelbosco di Sopra. Tra narrazione e canzone, Io e Mia intende valorizzare sia il patrimonio musicale che quello umano, ma anche l’artista capace di quel particolarissimo graffio vocale che trovava nel canto la sua profonda ragione di vita. Insieme alla cantante Sabrina Paglia, sul palco de L’Altro Teatro a ripercorrere la vita di Mia Martini, ci saranno anche l’attrice Antonietta Centoducati e il pianista Ovidio Bigi.

Castelnovo Sotto: Castelnovo è tutto pronto per la terza domenica di Carnevale del Castlein 2019. Domenica 16 febbraio la sfilata inizierà come di consueto alle 14.30. Ci sarà la partecipazione straordinaria del gruppo folkloristico “Fum Kasin Street Band”. Saranno aperti il museo della Maschera e l’esposizione delle opere dei ragazzi dell’istituto Gaetano Chierici nell’atrio del municipio. Inoltre sarà operativo il “Mc Castlein” con gnocco fritto e patatine, “La Castlein baita” con bibite e prodotti a marchio “Castlein”, il concorso “Mascherine” con ricchi premi per tutti i bambini e il Truccabimbi. L’ingresso costa 6 euro ed è gratuito per i bambini al di sotto dei 13 anni.

Correggio: sabato alle 21, al teatro Asioli di Correggio, si terrà il recital del pianista croato Ivan Krpan. In programma 12 Preludi op. 28 di Chopin, Tre intermezzi op. 117 e 16 variazioni op. 9 di Brahms e “Bénédictin de Dieu dans la solitude” di Liszt.

Correggio: domenica alle 17, a palazzo dei Principi, nel salone degli Arazzi, “Torna Ruggier, deh torna”, Monologhi di Bradamante in musica; testi tratti dall’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, madrigali musicati da Claudio Merulo – Capella Regiensis: Monica Piccinini soprano, Maria Chiara Gallo mezzosoprano, Gianluca Ferrarini tenore – letture a cura di Cristina Calzolari – presentazioni a cura di Silvia Perucchetti e Sauro Rodolfi. Info: Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti “Achille Peri – Claudio Merulo” Sede “Achille Peri” di Reggio Emilia tel. 0522.456782; 339.3940620.

San Martino in Rio: domenica Mercatino del riuso – esposizione e vendita di materiale usato – in centro storico – dalle 10 alle 16 – Info: Comune tel. 0522.636711-636709; Associazione Commercianti “Il Castello 2” tel. 342.7797299.

Novellara: come da tradizione sabato 15 e domenica febbraio a Novellara torna il “Nomadincontro – Tributo ad Augusto Daolio – Città di Novellara”, appuntamento con cui dal 1993 i Nomadi ricordano Augusto Daolio e incontrano tutti i loro numerosi fans. Il 3° Premio Augusto Daolio – Città di Novellara sarà assegnato a Max Laudadio per l’Associazione ON. Domenica 16 febbraio, alle ore 11, presso il Teatro Franco Tagliavini avrà luogo l’incontro dal titolo “Con me o contro di me”, dove si parlerà del ruolo della donna nella nostra società. Saranno presenti l’On. Laura Boldrini, la giornalista Floriana Bulfon e il Sindaco di Novellara Elena Carletti. Modera Perluigi Senatore.

Fabbrico: sabato, con inizio alle 21, al teatro Pedrazzoli di Fabbrico va in scena il concerto dei Queentet, tributo ai Queen. Non c’è da aspettarsi l’ennesima replica del famoso live al Wembley Stadium: recitata da un cantante con i baffi posticci. Sul palco suoneranno quattro musicisti, un cantante e tre coriste, interpreti delle esecuzioni e gli arrangiamenti originali del repertorio da studio dei Queen. Un’ossessiva ricerca delle sonorità della famosa band inglese completata da 6 voci che permettono al gruppo di eseguire anche la parte operistica di Bohemian Rhapsody, che gli stessi Queen non hanno mai fatto dal vivo.

Reggiolo: domenica a Reggiolo c’è “Per non perdere il Sapore”, manifestazione gastronomica sulla norcineria tipica della Bassa reggiana – tecniche di lavorazione del maiale, degustazione e vendita di prodotti gastronomici tipici – piazza Martiri – tutto il giorno – Info: Comune tel. 0522.213713-213714; Pro Loco tel. 338.6188748; 334.5924497.

Toano: domenica arnevale – coriandoli, schiuma e stelle filanti, stand di dolci, caramelle e vin brulé, pupazzi, mascotte e musica, gonfiabile, ciccioli – in centro storico – ore 15 – Info: Comune tel. 0522.805110.

Ligonchio: sabato Festa di Carnevale – spettacolo di magia con Simone Ghirardini – mattino; frittelle dolci e salate, baby dance, sculture di palloncini, zucchero filato – pomeriggio; c/o Bar Pizzeria Ristorante K2, via Centrale 34 – Info: Bar Pizzeria Ristorante K2 tel. 0522.891110.

Busana: domenica si terrà il Carnevale di Cervarezza – sfilata di maschere singole, gruppi o carri allegorici – in centro storico – ore 14,30 – Info: Pro Loco tel. 349.7750252; 329.6018904.