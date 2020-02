Reggio celebra il centenario della nascita di Malaguzzi

REGGIO EMILIA – Nel 2020 ricorre il centenario della nascita di Loris Malaguzzi, ispiratore del “Reggio Emilia Approach”. La città si prepara a ricordare questa figura centrale nella storia dei suoi servizi educativi, un educatore visionario che con il proprio pensiero, elaborato assieme a insegnanti e atelieristi nei nidi e nelle scuole comunali, ha saputo ispirare tutto il mondo. Un anno di celebrazioni intrecciate con quelle dedicate al centenario di Gianni Rodari, che a Reggio Emilia ha dedicato la “Grammatica della fantasia”, forse la sua opera più importante, incentrata sull’arte di inventare storie.

L’intera città di Reggio Emilia è pronta a trasformare questa doppia ricorrenza in un’occasione internazionale di dialogo e di testimonianze sui temi dei diritti e delle potenzialità dei bambini e degli adulti, dell’apprendimento e del ruolo strategico dell’educazione.

Tutto il 2020 sarà contrassegnato da incontri, spettacoli, convegni, seminari, mostre, eventi culturali nella città e con la città, ma anche in Italia e nel mondo. Il programma di eventi e iniziative prende il nome dalla Poesia Manifesto del Reggio Emilia Approach, scritta da Loris Malaguzzi, che dà voce all’idea di bambino portatore di cento linguaggi, al centro di questa filosofia educativa: “Inveceilcentoc’è”.

Al centro di “Inveceilcentoc’è”, ci sarà la settimana del compleanno di Loris Malaguzzi, nato il 23 febbraio 1920. La data del compleanno è infatti, dal 1995, un’occasione per lanciare nuovi progetti, o comunicare gli esiti di progetti realizzati, sul tema dell’innovazione in educazione.

Il convegno di studi internazionale

Al centro della settimana del Compleanno, il convegno di studi internazionale “L’occhio se salta il muro. Alla ricerca di nuovi paradigmi per l’educazione” (Plenaria al Teatro Municipale Valli il 20 febbraio, seminari in altri luoghi cittadini il 21 febbraio), a cura del Comune di Reggio Emilia, di Scuole e Nidi d’infanzia – Istituzione del Comune di Reggio Emilia, Reggio Children, Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi, in collaborazione con la Fondazione I Teatri e con il patrocinio della Regione Emilia Romagna. Il titolo riprende quello della prima mostra dedicata all’esperienza educativa reggiana, nel 1981.

Tra i partecipanti all’incontro del 20 febbraio: Telmo Pievani, filosofo della biologia ed esperto di teoria dell’evoluzione, lo scrittore Tahar Ben Jelloun, autore del libro “Il razzismo spiegato a mia figlia”, la sociolinguista Vera Gheno, docente all’Università di Firenze e collaboratrice dell’Accademia della Crusca, e l’architetto Michele De Lucchi, accademico e maestro del design italiano, Howard Gardner, psicologo e docente presso la Harvard Graduate School of Education e Senior Director di Project Zero.

Conclusione affidata al sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi, in dialogo con Loredana Lipperini, che conduce il convegno. I relatori saranno intervallati da contributi audio e video inediti di Loris Malaguzzi e dei nidi e le scuole dell’infanzia di Reggio.

Venerdì 21 febbraio sono in programma seminari tematici in diverse sedi e su diversi temi: Diritto ad avere diritti, Diritto alla soggettività, Diritto alla ricerca, Diritto alla competenza, Diritto alla bellezza. Al termine dei seminari, per tutti i partecipanti al Convegno, ci sarà un momento di accoglienza speciale dentro i nidi e le scuole dell’infanzia di Reggio Emilia.

Tra Loris Malaguzzi e Gianni Rodari correva sintonia e stima profonda. Entrambi erano accomunati da un forte impegno per una cultura dell’infanzia, capace di promuovere le potenzialità dei bambini e la loro capacità di costruire apprendimenti, saltando il muro del banale, dell’ovvio, del convenzionale.

Gli eventi dedicati al rapporto fra Rodari e Malaguzzi

“La Notte dei Racconti Storie in cielo e in terra” dedicata a Gianni Rodari (21 febbraio, ore 21.00 Case, scuole, biblioteche, ospedali)

“Una storia fantastica. Bambini da 100 anni. A Reggio Emilia (23 febbraio, ore 18.00, Teatro Municipale Valli)”: un reading musicale dedicato a Malaguzzi e Rodari, con Fracesco Micheli, Elio e Rocco Tanica.

“Figure per Rodari” (dal 23 febbraio, Centro Internazionale Loris Malaguzzi). Dalla collaborazione tra Reggio Children e Bologna Children’s Book Fair è nata l’idea di allestire una versione digitale rivisitata della mostra “Figure per Gianni Rodari” che sta viaggiando per il mondo per rendere omaggio al grande scrittore e al contempo valorizzare il lavoro degli artisti italiani che hanno illustrato le sue storie fantastiche.