Rapina a negozio di cosmetici, arrestata una 46enne napoletana

REGGIO EMILIA – E’ stata individuata e denunciata per rapina una 46enne di origini napoletane che il 16 febbraio scorso era entrata, nel primo pomeriggio, nel negozio di cosmetici Kiko di via Emilia Santo Stefano e, brandendo una siringa, si era fatta consegnare 300 euro, allontanandosi poi a piedi in direzione via Emilia all’Angelo.

La squadra mobile è riuscita finalmente ad individuare la donna grazie agli indumenti di cui la 46enne si era disfatta dopo aver messo a segno il colpo. La donna è stata rintracciata grazie al sistema alloggiati partendo da un ostello ed è stata trovata in un’abitazione di Reggio Emilia. Ora si trova agli arresti domiciliari.