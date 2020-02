Ponti, interventi anche su vele di Calatrava

REGGIO EMILIA – Tempo di manutenzione per i ponti di Calatrava a Reggio Emilia, che saranno sottoposti a interventi ordinari e straordinari per i quali sono stanziati dal Comune 225.000 euro. Emerge dal “piano ponti” avviato lo scorso anno dall’amministrazione all’interno del servizio Manutenzione per destinare risorse specifiche alla sicurezza di infrastrutture strategiche della rete viaria come ponti e cavalcavia.

Sono 120 i manufatti di competenza comunale monitorati costantemente a cui nel 2020 sono destinate risorse per circa 800.000 euro, a cui si aggiunge un milione messo a disposizione per le manutenzioni straordinarie delle strade. “Lo stato generale dei ponti del nostro territorio e’ buono, perche’ la manutenzione e’ sempre stata fatta.

Con il piano ponti pero’ abbiamo voluto creare un’azione piu’ specifica di monitoraggio costante per garantire sempre piena funzionalita’ e sicurezza”, spiega l’assessore ai Lavori pubblici Valeria Montanari. “Non agiamo quindi con azioni ‘spot’, ma dedichiamo alle nostre infrastrutture un’attenzione costante, che non e’ figlia di eventi particolari, come purtroppo abbiamo visto accadere in Italia quando e’ notevolmente aumentata l’attenzione sui ponti 2 anni f,a a seguito di un tragico evento”, sottolinea l’assessore.

Intanto ieri ha riaperto ieri al traffico il ponte di via Pascarella, in zona Mauriziano, dopo un importante intervento di manutenzione che ne ha migliorato le condizioni di sicurezza.