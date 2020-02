Novellara, danno da bere a ubriachi: baristi nei guai

NOVELLARA (Reggio Emilia) – Al termine di approfonditi accertamenti di polizia giudiziaria, i carabinieri di di Novellara hanno denunciato per determinazione in altri dello stato di ubriachezza i titolari di un bar del paese di 54 e 46 anni. L’attività investigativa dei militari è nata a seguito di un intervento per quella che era stata segnalata come una rissa e che poi si è rivelata essere un’aggressione a un ambulante da parte di 4 giovani (2 ragazze una 30enne reggiana e una 25enne mantovana e di 2 ragazzi tarantini di 30 e 26 anni) risultati essere ubriachi, circostanza questa ritenuta la causa della lite.

A determinare il loro stato di ubriachezza, secondo gli accertamenti dei carabinieri di Novellara, sono stati i titolari di un bar del paese che hanno continuato a somministrare alcolici ai 4 nonostante fossero ubriachi. Secondo la ricostruzione dei militari i 4 sono andati in un bar del paese dove hanno continuato a bere nonostante fossero evidentemente ubriachi. In quello stato sono usciti dal bar e, quando un ambulante ha rivolto un complimento ad una delle due ragazze che era con loro, la reazione degli amici non si è fatta attendere con l’uomo che è stato aggredito.

Quindi l’intervento dei carabinieri di Novellara che hanno cercato di portare alla calma i giovani visibilmente esagitati proprio per l’uso smodato di bevande alcoliche. Ai 4 è stata quindi contestata l’ubriachezza molesta che prevede una multa da 100 euro a persona. Quando hanno ricostruito come i 4 giovani si fossero ridotti in tale stato, i carabinieri hanno denunciato i due titolari del bar.

Ma i guai per loro non sono finiti: l’ispezione amministrativa ha portato i carabinieri a contestare loro 308 euro di multa per la mancata esposizione della licenza, altri 308 euro per la mancata esposizione dell’orario di chiusura e apertura, 316 euro per non aver esposto degli articoli del Testo Unico delle Leggi di PS e una multa di 1.300 euro per non aver esposto il divieto di utilizzo a minori della slot presente che è stata sequestrata in via amministrativa. Al bar, inoltre, è stata comminata una multa, perché, durante i controlli, un dipendente non era regolarmente assunto.