REGGIO EMILIA – Prende il via lunedì 10 febbraio il servizio gratuito di navetta tra il parcheggio delle Fiere di Reggio Emilia e la Stazione Av Mediopadana.

La fermata è all’ingresso principale delle Fiere e consente di ampliare l’offerta di posti auto gratuiti a servizio della stazione. Al fine di minimizzare le interferenze con il traffico veicolare e con gli autobus delle linee urbane, nell’area della stazione la fermata è stata individuata presso il parcheggio a pagamento, in prossimità del fronte sud della stazione stessa.

Entrambe le fermate sono chiaramente identificate da segnaletica verticale ed orizzontale.

Il servizio sarà attivo tutti i giorni, compreso la domenica, dalle 6 del mattino alle 24 con frequenza della corsa di 15 minuti per un totale di 70 corse al giorno. In questo modo vengo messi a disposizione della Stazione Av Mediopadana, gratuitamente, oltre 300 posti presenti in via Filangieri, nell’area di sosta all’ingresso delle Fiere.

La gara per l’assegnazione del servizio ‘navetta’ è stata vinta da Gam Trasporti srl di Toano (Reggio Emilia).

Opere di ampliamento dei parcheggi alla Stazione Av Mediopadana

Per consentire il proseguimento dei lavori di ampliamento e riqualificazione dei parcheggi a diretto servizio della Stazione Av Mediopadana, verranno soppressi gli stalli temporanei ricavati nella zona verde di fronte all’ingresso della Stazione stessa.

Sono attualmente in corso i lavori di scavo e di realizzazione delle fondazioni stradali nonché delle tubazioni di raccolta delle acque piovane. Nelle prossime settimane avranno inizio i lavori di escavazione della sezione orientale della vasca di laminazione delle acque. La fine lavori è prevista per il mese di ottobre 2020.

Sicurezza notturna

E’ attiva da fine gennaio la sorveglianza notturna del parcheggio della Stazione Av, con presenza permanente di una volante. Tale sorveglianza verrà estesa al parcheggio delle Fiere per contrastare eventuali tentativi di furto e danneggiamento delle auto in sosta.