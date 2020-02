Luzzara, schianto frontale: muore un uomo di 66 anni

LUZZARA (Reggio Emilia) – Un 66enne originario di Felino e residente a Terenzo nel parmense è morto in un incidente stradale avvenuto stamattina alle 11 a Luzzara. L’auto condotta dall’uomo, una Peugeot 308 famigliare si è scontrata, per cause ancora in corso di accertamento, sulla variante Cispadana con un’autocisterna per il trasporto del latte.

L’autista del mezzo pesante è stato ricoverato con gravi lesioni all’ospedale di Reggio Emilia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco usciti dai distaccamenti di Luzzara e Guastalla e i sanitari inviati dal 118 oltre all’elisoccorso. Purtroppo, quando sono arrivati sul posto, per il 66enne non c’era più nulla da fare.

Dei rilievi si stanno occupando gli agenti della polizia locale dell’Unione Bassa Reggiana.