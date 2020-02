Luzzara, auto in un canale: 49enne all’ospedale

LUZZARA (Reggio Emilia) – Un’auto è uscita fuori strada, stanotte, mentre percorreva via Pescarola a Luzzara ed è finita in un canale. Il conducente, un 49enne, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è finito dentro al fosso che per fortuna era asciutto. E’ stato estratto in discrete condizioni dai vigili del fuoco volontari di Luzzara ed è stato portato all’ospedale. Sul posto anche la squadra dei vigili del fuoco di Guastalla