La Camera di commercio di aiuta ad andare in fiera

REGGIO EMILIA – Ammonta a 400.000 euro il fondo destinato dalla Camera di commercio di Reggio Emilia per sostenere la partecipazione delle piccole e medie imprese del territorio a fiere di carattere internazionale (dal primo febbraio 2020 al 31 gennaio 2021). Le risorse sono messe a disposizione dall’ente camerale con il nuovo bando che si aprira’ il 16 marzo prossimo e attivo fino al 16 aprile.

“Lo stanziamento – sottolinea il presidente della Camera di Commercio, Stefano Landi – rappresenta un concreto stimolo a rafforzare quegli scambi internazionali che hanno registrato un evidente rallentamento della crescita nel 2019”. E’ chiaro, aggiunge il presidente, “che la minor vivacita’ dell’economia mondiale che ha colpito soprattutto la nostra industria metalmeccanica, ora unita all’incognita delle conseguenze del Coronavirus, lasciano intravvedere un futuro complesso”.

Proprio per questo, conclude Landi, “abbiamo avviato nuove e specifiche azioni che puntano in modo diretto non solo su Paesi sui quali vi sono ancora spazi di crescita, come Stati Uniti e Canada, ma anche su nuove modalita’ di scambio, grazie al nuovo progetto che punta a sostenere le aziende dell’agroalimentare nel collocamento dei prodotti sul marketplace Amazon.com”.

Il nuovo bando della Camera di commercio prevede due distinte tipologie di contributi per le manifestazioni in Paesi extra Ue (che nei primi nove mesi del 2019 hanno inciso sull’export reggiano per il 28%) e per quelle organizzate in Europa. Tra le spese ammissibili a contributo rientrano quelle relative al costo dell’area espositiva, alla progettazione e all’allestimento, al trasporto del materiale da allestimento ed espositivo e al servizio di interpretariato e hostess.