Coronavirus, “Spiegate senza mentire e giocate con i figli”

Mantenete un clima sereno senza lasciarvi sopraffare dalla preoccupazione o dall’ansia. I bambini ci guardano, ci ascoltano, anche quando non sembra o non ce ne accorgiamo. È importante per questo cercare di moderare i toni e cercare di affrontare la situazione con tranquillità.

Non lasciate i bambini soli di fronte a telegiornali, socialnetwork o media di vario genere, per impedire l’esposizione a trasmissioni, immagini o parole troppo aggressivi e allarmanti. I bambini tenderebbero, probabilmente, ad introiettare solo un senso di grande timore e ansia, senza comprendere i messaggi e le informazioni che vengono trasmessi.

Accogliete le paure e i timori, le domande e le curiosità dei bambini, come ad esempio: Perché la scuola è chiusa? Che cos’è il Coronavirus? Perché non si può andare in piscina/palestra/etc…?

Cercate di rispondere loro con dolcezza e sincerità, tranquillizzandoli, ma senza mentire. Spiegate con parole semplici qual è la situazione attuale e cosa possiamo fare nel nostro piccolo.

Rispettate e mantenete, per quanto possibile, invariati ritmi e le routines a cui sono abituati i bambini durante la normale frequenza scolastica (sveglia, pasti, riposo), così da non scombussolarli ulteriormente e far loro vivere queste giornate nel modo più sereno possibile.

Trasformate questi giorni di “pausa” in opportunità per stare con i vostri bambini e per dedicare loro tempo e cura!

SUGGERIMENTI DI GIOCO:

Fuori: In queste giornate, quando possibile, proponete anche giochi all’aperto: passeggiate, raccolte di materiali naturali (foglie, sassi, etc…), giri in bicicletta/ monopattno, letture in cortile o pic-nic all’aria aperta.

In casa: costruite con Lego, Duplo, legnetti, o usando qualunque altro tipo di oggetti e materiali; sbizzarritevi nel gioco del “far finta” (“io sono…e tu sei…”) magari anche travestendovi!

A tavolino: componete puzzle, sfidatevi a giochi di società, di carte; impastate e manipolate una bella pastella colorata (Ricetta: 200 gr di farina, 100 gr di sale fino, 100 ml di acqua).

Sperimentazioni: esercitatevi a fare disegni con varie tecniche: pastelli, cere, tempere, acquerelli, pennarelli, matite, penne colorate; ritagliate con le forbicine riviste vecchie o cataloghi per esercitare la manualità, e con i ritagli, create composizioni o collage. Potete provare anche a costruire un diario di questi giorni a casa così che al ritorno il/la vostro/a bimbo/a possa raccontare come li ha trascorsi ai suoi amici.

A terra: con cuscini, coperte, sciarpe o divani, costruite insieme tane e rifugi, e lì, create magiche avventure!

In cucina: fate apparecchiare la tavola ai vostri bambini – a scuola sono abituati ad aiutare nell’apparecchiatura dei tavoli facendo i camerieri; preparate insieme pietanze – fate loro lavare le verdure, sbucciare la frutta, tagliare o spezzare il pane -; cucinate insieme qualche buon dolce.

Sul divano o a letto: condividete qualche lettura: albi illustrati, fumetti, silent book, favole di una volta o storie inventate! Potete anche ascoltare qualche bella storia sul sito: https://www.youtube.com/results? search_query=storie+labcomnarr, come “Chi trova un pinguino”, “Piccolo bruco mai sazio”, “Tre lupi e il maiale calvo”, “La zuppa di sasso”, etc… Oppure, ogni tanto, potete anche guardare insieme qualche bel film d’animazione.

Ovunque e senza limiti: regalatevi coccole e abbracci per trasformare questo, in un tempo davvero speciale!