Il Consiglio: “No a ronde di Forza Nuova in città”

REGGIO EMILIA – Il Consiglio comunale di Reggio Emilia censura i fatti dello scorso lunedi’ sera in zona stazione, quando alcuni militanti di Forza Nuova hanno fatto una “passeggiata per la sicurezza” nel quartiere. A sollevare il caso in sala del Tricolore con un ordine del giorno urgente e’ stato il consigliere del Pd Dario De Lucia, avvisato da una residente di quanto stava accadendo.

“A garantire la sicurezza – spiega il dem – sono le forze dell’ordine e il Prefetto, non un’associazione di destra che fa una ronda”, commenta De Lucia. I gruppi di opposizione di Lega e Alleanza civica, dal canto loro, sottolineano che gli esponenti di Forza Nuova “non hanno commesso alcun reato” e, in tema di sicurezza nell’area della stazione, invitano il Pd a ritirare il suo documento e a convocare la commissione competente.

Non ravvisando l’urgenza del tema in discussione, le minoranze non hanno votato l’ordine del giorno, approvato con 20 voti a favore della maggioranza e l’astensione di due consiglieri del M5s.