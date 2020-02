I Teatri, ricalendarizzati gli spettacoli “Farfalle” e “Balliamo sul mondo”

REGGIO EMILIA – L’attività della Fondazione I Teatri questa settimana è sospesa, in ottemperanza all’Ordinanza regionale firmata dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Sono quindi annullati gli spettacoli di prosa “Farfalle” (al Teatro Cavallerizza dal 26 al 29 febbraio), il Musical “Balliamo sul Mondo” (28, 29 febbraio e 1 marzo, Teatro Municipale Valli), le visite guidate al Teatro di sabato 29 febbraio, e l’appuntamento con Fabio Genovesi di Finalmente Domenica del primo marzo. Sospesi anche tutti gli spettacoli mattutini riservati alle scuole.

In questi giorni la Fondazione I Teatri sta cercando di ricalendarizzare, dove è possibile, gli spettacoli: “Farfalle”, di Emanuele Aldrovandi, è stato spostato al 12, 13, 14 e 15 maggio. Non ci sarà bisogno di cambiare i biglietti. Quelli con data 26/2 valgono per il 12/5; quelli del 27/2 per il 13/5, quelli del 28/2 per il 14/5 e quelli del 29/2 per il 15/5.

Il “Musical Ballando sul mondo” sarà invece recuperato nei giorni venerdì 3 ore 20.30, sabato 4 (ore 15.30 e ore 20.30) e domenica 5 aprile, ore 20.30. Anche in questo caso, i possessori del biglietto non dovranno fare altro che conservarlo. I biglietti con data 28/2 valgono per il 3/4; quelli del 29/2 per il 4/4 e quelli dell’ 1/3 per il 5/4.

Chi vuole il rimborso del biglietto può ottenerlo dalla biglietteria (biglietteria@iteatri.re.it) entro 5 giorni dalla data (annullata) dello spettacolo. Nei giorni prossimi, anche in base all’evolversi dello scenario generale, si cercheranno nuove date anche per le visite guidate.