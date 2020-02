I cittadini: “Al buio il quartiere ad ovest della stazione”

REGGIO EMILIA – Sono giunte segnalazioni da parte di alcuni cittadini che, da 4-5 giorni, l’intero quartiere a ovest della stazione sarebbe al buio con l’illuminazione pubblica che non funziona. In particolare la mancanza di luce riguarderebbe via Ceva, via Cesana e via Lai, via Eritrea e via Tondelli. I cittadini chiedono che l’illuminazione possa tornare al più presto, anche perché, come è noto la zona della stazione non è certo una delle più sicure di Reggio e la mancanza di luce aumenta la sensazione di insicurezza fra i residenti.