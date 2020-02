Grissin Bon, sconfitta sul filo di lana con Cremona: 95-93

REGGIO EMILIA – Sconfitta sul filo di lana per la Grissin Bon in casa della Vanoli Cremona. I biancorossi perdono 95-93 al termine di una partita molto intensa sul piano agonistico. Primo periodo in cui hanno prevalso i biancorossi che dal 5’ dal 13-15 hanno ottenuto 5 su 8 per quel che riguarda il bersaglio da tre punti con Fontecchio, Upshaw e Johnson Odom portandosi avanti di 10 lunghezze all’8’ e 36 a 18 al 10’ con Cremona in difficoltà.

La Grissin Bon ha provato poi a controllare la gara, ma la Vanoli ha iniziato a recuperare con Diener, Happ e Saunders 31-42 al 14’. Poi una “doppietta” di Mathews ha rimesso in corsa i padroni di casa 38-42. La Grissin Bon ha provato ad allungare di nuovo a più 9, ma Cremona non ha mollato: 49-50 all’intervallo.

Nella seconda frazione di gioco le due squadre sono sempre rimaste molto vicine. Una “bomba” di Travis Diener porta in vantaggio i padroni di casa che si portano 65-60 al 28’. Sobin fa rifiatare Happ. Le percentuali al tiro calano da tutte e due le parti ed è 67-66 al 30’. Travis Diener segna da tre punti, ma gli risponde Vojvoda con sei punti dalla lunghissima distanza. Mathews spinge avanti Cremona e una “bomba” di Ruzzier porta la squadras sul + 10 al 35’ 86-76. Ma la Grissin Bon reagisce e rimonta 88-88 al 38’.

Finale al cardiopalma: 95-93 a cinque secondi dalla sirena con 1 su 2 nei liberi di Diener. Upshaw sbaglia la “bomba” decisiva e consegna la vittoria ai padroni di casa.

Il tabellino

Vanoli Cremona – Grissin Bon Reggio Emilia: 95-93

Parziali: 18-36, 49-50, 67-66

Vanoli Cremona: Saunders 17, Mathews 19, Diener 18, Ruzzier 7, Sobin 2, De Vico 3, Happ 18, Stojanovic 7, Akele 4. Ragagnin, Sanguinetti e Palmi ne .All. Sacchetti

Grissin Bon: Johnson Odom 22, Cherry 3, Upshaw 18 , Fontecchio 23, Owens 9, Pardon 4, Candi, Poeta 3, Vojvoda 11. Soviero, Diouf e Giannini ne. All Buscaglia.