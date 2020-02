Gattatico, Iren raccoglie l’olio esausto

REGGIO EMILIA – Forse non tutti sanno che l’olio esausto da frittura viene molte volte smaltito nella maniera meno appropriata, spesso direttamente nello scarico del lavandino, causando seri problemi agli impianti di depurazione. L’olio esausto, infatti, avendo un peso specifico minore dell’acqua, galleggia su questa e crea un sottile strato che impedisce l’areazione dell’acqua da depurare, inibendo l’azione dei fanghi attivi. Quindi deve essere necessariamente rimosso con lunghi processi di disoleazione.

Per cercare di risolvere questo problema, il Comune di Gattatico, molto sensibile a questi temi, di concerto con Iren Ambiente ha studiato un modo per raccogliere comodamente e separatamente gli oli esausti (esclusivamente di uso domestico, non quelli che, ad esempio, si usano per le automobili). Sono stati recentemente collocati contenitori per la raccolta dell’olio esausto a Gattatico nelle seguenti strade: Via Carmi in località Taneto, di fianco al Conad, Via Libertà, ad angolo con Piazza Cervi in località Praticello.

Si tratta di contenitori gialli, ben visibili, di grande capacità, accessibili comodamente, nei quali si può conferire l’olio esausto da frittura ed in genere gli olii esausti derivanti dall’uso alimentare, in contenitori usa e getta (ad esempio in bottiglie di plastica) conferendo l’intera bottiglia chiusa nel contenitore stradale.

Le famiglie in questi giorni riceveranno a casa una informativa sul corretto conferimento dell’olio esausto nei raccoglitori stradali e la Guida Pratica ai Servizi che sono presenti sul territorio comunale: oltre, quindi, alle indicazioni per la raccolta stradale dell’olio, sulla Guida sono riportate le indicazioni, già presenti sul calendario, per una corretta esposizione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti porta-a-porta, per i conferimenti dei rifiuti al Centro di Raccolta di Via Vivaldi, per usufruire del servizio gratuito di raccolta rifiuti ingombranti a domicilio e altro ancora.

Si ricorda che per ulteriori informazioni o chiarimenti resta a disposizione il numero verde 800 212607 di Iren Ambiente (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17, il sabato dalle 8 alle 13) oppure si puó inviare una e-mail a ambiente.emilia@gruppoiren.it.