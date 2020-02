Gattatico, furto con estorsione: operaio denunciato

GATTATICO (Reggio Emilia) – Un operaio agricolo di 43 anni è stato denunciato per furto ed estorsione dopo che ha rubato cinque gruppi di mungitura in una stalla e ha chiesto 400 euro per restituirli al suo datore di lavoro, un 75enne di Gattatico.

L’anziano si è presentato ai carabinieri di Gattatico denunciando che i ladri, dopo essere entrati nella sala latte della sua stalla, avevano rubato cinque gruppi di mungitura. Un furto anomalo, perché il derubato ha detto ai carabinieri di aver trovato, nella sala latte, un foglio che lo invitava a dare 400 euro se voleva indietro i gruppi mungitura.

Nel foglio venivano indicate anche le modalità di consegna che dovevano avvenire a cura del suo unico dipendente che sarebbe dovuto andare a Sorbolo in provincia di Parma. È stato il dipendente ad offrirsi per aiutare il suo datore di lavoro, andando con i 400 euro datigli dal derubato nel piccolo comune della provincia di Parma ed è stato lo stesso operaio che, in effetti, è tornato in azienda con 4 dei gruppi mungitura dei 5 rubati.

Alle rimostranze del datore di lavoro, circa la mancanza di un gruppo mungitura, l’operaio lo ha tranquillizzato dicendogli di aver avuto indicazioni dai ladri su dove trovarlo, ovvero nei campi circostanti l’azienda derubata, dove, a detta dell’operaio, i ladri l’avevano abbandonato. I carabinieri hanno rivolto subito le loro attenzioni all’operaio 43enne, nei cui confronti lo stesso imprenditore nutriva la massima fiducia.

Hanno acquisito, a suo carico, incontrovertibili elementi di responsabilità in ordine al furto e alla successiva richiesta estorsiva. A quel punto il 43enne, residente a Gattatico ,è stato denunciato per furto ed estorsione.