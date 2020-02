FestivaLOVE con Capossela e Bergonzoni

SCANDIANO (Reggio Emilia) – Cinema Teatro Boiardo di Scandiano affollato ieri sera per il consueto appuntamento con l’anteprima del FestivaLOVE, previsto nel weekend 29-31 maggio prossimi. Tre giorni nei quali si alterneranno, nelle tradizionali location individuate dall’amministrazione comunale, moltissimi ospiti, tra arte, attualità, musica e spettacolo.

Programmazione ancora in via di definizione della quale ieri sera il sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti e l’assessore alla cultura Matteo Caffettani hanno dato alcune anticipazioni, oltre a ringraziare i tanti sponsor e sostenitori della kermesse, prima di lasciare spazio al reading di Sabrina Impacciatore dal titolo “Eroidi”, dedicato all’amore e in particolare a due figure mitologiche come Ero e Didone.

Prima dello spettacolo, è stata Giulia Guandalini, dj, blogger e giornalista, a intervistare gli amministratori sui temi portanti dell’edizione 2020 del FestivaLOVE. “Il mio primo FestivaLOVE da sindaco – ha raccontato Matteo Nasciuti – coincide con alcune novità che abbiamo pensato di apportare al format. Anzitutto, dopo cinque anni eccezionali, non ci sarà più la direzione artistica di Dario Vergassola, a cui vanno i nostri ringraziamenti e che rimane un amico del Festival, ma ogni giornata avrà un personaggio di riferimento che convoglierà le iniziative”.

Parola poi all’assessore Caffettani che è entrato nel dettaglio della manifestazione, sottolineando come “alle tradizionali location quest’anno si aggiunge anche quella del Cinema Teatro Boiardo, spazio ideale per un certo tipo di spettacoli che richiedono l’intimità del teatro. Confermate le tradizionali attrazioni e le tradizionali location delle piazze più importanti del centro storico cittadino”.

Nasciuti e Caffettani hanno poi raccontato la storia di FestivaLOVE, alcuni aneddoti legati alle passate edizioni e annunciato i primi due big che faranno parte del programma 2020. In Piazza Fiume, tradizionale sede degli spettacoli più importanti del Festival scandianese andranno dunque in scena Vinicio Capossela, sabato 30 maggio, con l’esibizione live dal titolo “Bestiario d’amore”, e Alessandro Bergonzoni, il giorno dopo, in un pezzo teatrale intitolato “Trascendi e sali”.