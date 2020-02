Fabbrico, bambino malato di tubercolosi al Calvino

FABBRICO (Reggio Emilia) – La Direzione sanitaria dell’Azienda Usl informa che è stato segnalato un caso di tubercolosi polmonare in un bambino della scuola elementare dell’Istituto Comprensivo “I. Calvino” di Fabbrico. Il piccolo è in buone condizioni di salute e sta effettuando la terapia antibiotica specifica.

Il caso non è in relazione con altri casi segnalati di malattia. Il Servizio di igiene e sanità pubblica ha attivato le procedure previste per l’individuazione dei contatti a rischio, lo svolgimento degli accertamenti sanitari necessari, la sorveglianza sanitaria dei contatti ed ha già programmato un incontro informativo, organizzato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale che ha messo a disposizione i locali, per la comunicazione alle famiglie coinvolte.