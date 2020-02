Droga e alcol sulle strade, salta una patente: rischiano altri quattro

REGGIO EMILIA – Un 40enne reggiano è stato sorpreso dai carabinieri alla guida ubriaco e gli è stata ritirata la patente, mentre altre quattro persone (un 40enne di Montecchio Emilia, un 29enne di Reggio Emilia, un 22enne di Correggio e un 21enne di Reggio Emilia) sono state trovate in possesso di droga e ora rischiano la sospensione del permesso di guida e dei documenti di espatrio. Questo è il bilancio dei serrati controlli stradali eseguiti questa notte dai militari per garantire maggior sicurezza sulle strade in concomitane con il weekend.

In tutto i carabinieri hanno controllato 145 persone e 108 tra automezzi e motocicli nei posti di blocco e di controllo eseguiti nelle arterie stradali di maggior traffico dove hanno proceduto anche alla contestazione di alcune contravvenzioni al codice della strada in prevalenza per violazioni delle norme di sicurezza stradale.