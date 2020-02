REGGIO EMILIA – Un treno dell’alta velocita’ e’ deragliato all’alba sulla linea Milano-Bologna, nelle vicinanze della stazione di Livraga (Lodi). La Croce rossa lombarda come annunciato dal Gr1 Rai conferma che ci sarebbero due morti, un ferito grave e 26 feriti non gravi. Fs comunica che (dalle 5.30 di oggi) la circolazione e’ sospesa sulla linea, mentre le cause dell’incidente sono in corso di accertamento. Tutti i treni, in entrambe le direzioni, sono stati instradati sulla linea convenzionale Milano-Piacenza con ritardi fino a 60 minuti.