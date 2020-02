Ladro seriale di abbigliamento preso e denunciato

CORREGGIO – Si è introdotto in un negozio di abbigliamento asportando un giubbotto esposto in conto vendita e riuscendo a dileguarsi. Dopo qualche ora ha fatto ritorno nello stesso negozio tentando di rubare altro giubbotto, ma senza riuscirci in quanto scoperto da una commessa.

Sebbene sia riuscito a scappare, è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri di Correggio in un parco urbano della cittadina e, pur non essendo stato trovato in possesso del giubbotto, aveva con sé alcune paia di boxer risultate razziate in altro negozio di Correggio.

Per questo motivo con l’accusa di furto aggravato e continuato i carabinieri della stazione di Correggio hanno denunciato alla Procura reggiana un 48enne disoccupato residente a Vignola.

Il primo intervento dei carabinieri è avvenuto l’altra tarda mattina presso il centro commerciale “Il Correggio” dove era stato segnalato un furto in un negozio di abbigliamento nel punto vendita “Quattro Stagioni”. Sul posto i carabinieri apprendevano dalla commessa che un uomo, poco prima, si era impossessato di un giubbotto in esposizione ed era riuscito a fuggire senza essere notato nell’immediato.

La commessa, una volta capito che si era verificato un furto, ha deciso di visionare le immagini del sistema di videosorveglianza, riuscendo ad individuare il ladro.

Nel primo pomeriggio lo stesso ladro ritornava all’interno del negozio e tentava di asportare un altro giubbotto dandosi però alla fuga dopo essere stato pizzicato dalla commessa.

Nel corso delle successive ricerche i carabinieri di Correggio, grazie alle immagini del ladro, hanno individuato l’uomo nel parco urbano di via Via Madonna della Rosa a Correggio, dove è stato fermato e identificato.

La perquisizione personale dell’uomo, pur non portando al rinvenimento del giubbotto rubato in precedenza, ha portato a scoprire boxer ancora confezionati di cui l’interessato non ha saputo dimostrare la legittima provenienza. Immediati accertamenti riconducevano i 4 boxer a un altro negozio da dove erano stati rubati poco prima. Alla luce dei fatti, il 48enne è stato denunciato alla Procura reggiana per furto aggravato e continuato.