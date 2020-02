Correggio, lei lo lascia e lui le brucia la macchina

CORREGGIO (Reggio Emilia) – Un 34enne reggiano è stato denunciato, per danneggiamento seguito da incendio, dopo che aveva bucato le gomme e dato fuoco alla Peugeot 207 della sua ex fidanzata, una 40enne di Correggio.

Le indagini sono iniziate il 1° febbraio quando poco, dopo le 21, i carabinieri sono intervenuti a Correggio dove era stato segnalato l’incendio di un’auto. Sul posto c’erano due squadre dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme che hanno distrutto la Peugeot della donna. Il sopralluogo tecnico eseguito confermava l’ipotesi dolosa dell’evento.

Alcuni testioni hanno detto ai militari di aver visto un’auto allontanarsi a fari spenti. Il mezzo, per modello e colore, era identico a quello utilizzato dall’ex fidanzato della donna. Il 34enne reggiano, convocato in caserma, anche in presenza dell’avvocato, ha ammesso le sue responsabilità dichiarando anche di essere il responsabile dello sgonfiamento dei pneumatici dell’auto dell’ex avvenuto la notte prima. Ha ammesso di aver agito per vendicarsi visto che la donna non voleva riallacciare la relazione sentimentale.