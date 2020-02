Correggio, furto notturno alla pizzeria Leonardo

CORREGGIO (Reggio Emilia) – Furto notturno alla pizzeria Leonardo di Correggio in via Modena. I ladri, dopo aver forzato una finestra, sono entraati e hanno rubato vari generi alimentari, posate, attrezzature da lavoro e danaro contante per un danno complessivo che supera i 10mila euro. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Correggio per furto aggravato contro ignoti.