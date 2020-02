Coronavirus, rinviata a data da destinarsi Grissin Bon-Pesaro

REGGIO EMILIA – Pallacanestro Reggiana comunica che, a seguito del provvedimento della Federazione Italiana Pallacanestro di concerto con la Lega Basket Serie A, la partita tra Grissin Bon Reggio Emilia e Carpegna Prosciutto Pesaro, originariamente prevista per sabato 29 febbraio alle ore 20.45, è stata rinviata a data da destinarsi.

Il Club specifica di aver sospeso la vendita dei biglietti per il match in oggetto. Per coloro che l’avessero precedentemente acquistato, il tagliando resterà comunque valido per la nuova data nella quale verrà fissato l’incontro. Per chi invece volesse avvalersi del rimborso del biglietto stesso, la società indicherà nei prossimi giorni le modalità per effettuarlo.