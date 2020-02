Coronavirus, la messa diventa social: in streaming su YouTube

REGGIO EMILIA – Messe in diretta sulle tv locali o in streaming su YouTube, per rispettare l’ordinanza regionale sul Coronavirus. Lo stabilisce la Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla in occasione della giornata di domani, mercoledi’ delle Ceneri, che segna l’avvio del periodo di Quaresima. “La Diocesi intende dare in questo modo al maggior numero di persone la possibilita’ di raccogliersi in preghiera, rimanendo nella propria abitazione”, viene spiegato.

In particolare saranno due le celebrazioni trasmesse. La prima alle 8.30, su Teletricolore (canale 10 del digitale terrestre) e in streaming sul canale youtube diocesano “La Liberta’ Tv” (raggiungibile anche dal sito web www.diocesi.re.it) e’ la messa riservata al personale della Curia, che sara’ presieduta nella cappella del vescovado dal vicario generale monsignor Alberto Nicelli. La messa della comunita’ dei seminaristi, che sara’ presieduta nella cappella del seminario dal rettore don Alessandro Ravazzini, sara’ invece trasmessa alle 18 su Telereggio (canale 14 del digitale terrestre).