Cna pensionati, sfondato il tetto dei novemila iscritti

REGGIO EMILIA – “Il 2020 per Cna Pensionati è cominciato alla grande: siamo riusciti a donare 3.145 euro per il progetto Mire, grazie al pranzo di beneficenza e alla raccolta fondi terminata a fine dicembre, e abbiamo superato la quota dei 9mila iscritti al nostro sindacato. Abbiamo in programma grandi cose per continuare sulla scia del successo”.

E’ entusiasta il presidente Cna Pensionati Reggio Emilia Cna Giuliano Tamagnini, che ha sostenuto fin da subito il progetto Mire perché crede che sia il luogo ideale per sviluppare un nuovo concetto di umanizzazione dell’assistenza alla donna e alle famiglie e incarna perfettamente la vocazione sociale del sindacato Cna.

“Il sindacato dei pensionati ha un occhio di riguardo per i nipoti, i figli, i bambini perché sono il nostro futuro. Vogliamo abbattere la distanza tra generazioni – prosegue Giuliano Tamagnini – e far sì che i pensionati siano sempre più utili alla collettività e alle famiglie in maniera attiva e non passiva. Siamo appena usciti con il calendario dei viaggi e delle iniziative del programma di cultura e tempo libero Sì Viaggiare, riservato a imprese, titolari, soci, dipendenti di Cna Reggio Emilia e pensionati iscritti al sindacato Cna, sia in Italia alla scoperta delle città simbolo del nostro amato Paese, sia in Europa, nelle storiche capitali culturali che attendono solo di essere vissute. Queste esperienze, oltre ad essere organizzate accuratamente per permettere di viaggiare in relax e senza pensieri a prezzi contenuti, sono anche una grande occasione di socialità”.

Riscuotono sempre grande successo anche i corsi di informatica su tutto il territorio provinciale, che si sono arricchiti di un capitolo dedicato all’uso dello smartphone.

“Un’esigenza sollevata dai partecipanti delle precedenti edizioni – conclude il presidente Tamagnini – che il sindacato Cna ha accolto positivamente come segno dell’interesse e della reale utilità di queste iniziative, confermato anche dalla sempre maggiore collaborazione con le scuole e gli enti locali, a testimonianza del fatto che è importante favorire l’inclusione sociale dei pensionati anche sulla rete”.