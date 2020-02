Cervarezza, preannuncia suicidio via sms: salvato dai carabinieri

VENTASSO (Reggio Emilia) – Un operaio 40enne di Castelnovo Sotto, che aveva preannunciato il suicidio via sms alla sua ex compagna, è stato salvato dai carabinieri. Dopo oltre 12 ore di ricerche l’uomo è stato trovato dai carabinieri in una strada sterrata a Cervarezza nel comune di Ventasso. Nello zaino c’erano una corda e dei biglietti d’addio. E’ stato soccorso è affidato alle cure dei sanitari inviati dal 118.

La donna, che vive in Sicilia, è stata avvisata dal datore di lavoro dell’ex compagno che l’uomo non si era presentato al lavoro. La ex, allora, anche attraverso i vicini di casa dell’uomo, ha iniziato a fare delle ricerche. La ricezione di un messaggio sul suo cellulare da parte dell’uomo, che le manifestava intenti suicidi, l’ha indotta a rivolgersi subito ai carabinieri del suo paese denunciando la scomparsa.

L’allarme dalla Sicilia, nel primo pomeriggio di ieri, è arrivato ai carabinieri della stazione di Castelnovo Sotto che hanno iniziato a cercare l’uomo. Nell’abitazione del 40enne i militari hanno trovato una serie di biglietti di addio rivolti a parenti e amici. Attraverso attività tecniche avviate sull’utenza telefonica dell’uomo hanno localizzato la sua presenza nell’area dell’Appennino reggiano dove si sono concentrate le ricerche dei carabinieri che si sono protratte per tutta la notte.

Questa mattina il felice epilogo: nel corso delle ricerche i militari della stazione di Collagna, attivati da colleghi di Castelnovo Sotto, hanno trovato a Cervarezza, in una strada sterrata laterale alla Provinciale 63, la Fiat Punto bianca utilizzata dallo scomparso. Si sono avvicinati e hanno visto il 40enne che sembrava intontito per la probabile assunzione di sonniferi. L’uomo è stato soccorso dai carabinieri e affidato alle cure mediche dei sanitari inviati dal 118 chiamato dai carabinieri.

Dentro l’auto è stato trovato uno zaino con dentro una corda e due biglietti di addio riservati ad amici e familiari. L’uomo, che è in discrete condizioni di salute, è stato portato in ospedale.