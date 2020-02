Cavriago, furto notturno al bar Centrale

CAVRIAGO (Reggio Emilia) – Furto notturno al Bar Centrale di via Paterlini a Cavriago. I ladri, utilizzando un tombino, hanno rotto la vetrata, sono entrati nei locali e hanno cercato di rubare tre slot machine senza riuscirvi. Sono in corso le verifiche per stabilire eventuali ammanchi di denaro. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Cavriago per furto aggravato contro ignoti.