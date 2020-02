Canali, rubano 150 forme di Parmigiano Reggiano in un caseificio

REGGIO EMILIA – Grosso furto di Parmigiano Reggiano nel caseificio dell’azienda agricola Quattro Castella in via Monterampino 2 a Canali. I ladri, dopo aver rotto la rete di recinzione dell’azienda, hanno raggiunto il deposito di stagionatura in cui sono entrati forzandoun infisso. Una volta all’interno hanno rubato circa 150 forme di formaggio (per un valore commerciale di almeno 70-80mila euro) e poi sono fuggiti. Sulla vicenda indagano i carabinieri per furto aggravato contro ignoti.