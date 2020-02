Boretto, la piscina Komodo si rifà il look

BORETTO (Reggio Emilia) – La storica piscina di Boretto si è rifatta il look e non si tratta solo di un vezzo estetico, ma di un rinnovamento profondo che ha visto un progetto di riqualificazione energetica e funzionale dell’intero impianto in gestione a Kinema Srl, società di proprietà del Comitato di Uisp Reggio Emilia APS.

Sabato 8 febbraio alle 11 ci sarà l’inaugurazione ufficiale del nuovo Komodo Boretto con il sindaco di Boretto Matteo Benassi e il presidente di Kinema Srl e Uisp Reggio Emilia APS Azio Minardi.

Sabato dalle 9 alle 16 e domenica dalle 9,30 alle 19 chiunque fosse interessato a scoprire il nuovo impianto potrà farlo approfittando dell’open day con lezioni gratuite in piscina e palestra da prenotare in segreteria 0522 965105 o via WhatsApp 345 5826098. Il programma è aperto a tutti, bambini e adulti con lezioni di danza, judo e giochi in acqua per i bimbi, difesa personale per adulti, lezioni di nuoto, acquafitness, un’ampia gamma di corsi fitness, vasca interna e la sala pesi a disposizione del pubblico.

L’impianto ha visto in questi mesi un ampliamento dell’area fitness, il rinnovamento della vasca interna della piscina e un importante intervento di riqualificazione energetica con l’inserimento – tra le varie migliorie – di un cogeneratore per la prodizione di energia termica ed elettrica e la sostituzione delle vecchie caldaie con modelli ad alta efficienza.