Bagnolo, furto notturno al Cafè Olè

BAGNOLO (Reggio Emilia) – Furto notturno al Cafè Olè di via Roma a Bagnolo. I ladri, stanotte, hanno sfondato la vetrata del bar con un tombino e poi hanno rubato la macchina cambiamonete. Per portarla via hanno usato un flessibile per tagliare le staffe che la tenevano ferma a terra. Ad accorgersi del furto è stato un passante che ha chiamato i carabinieri di Bagnolo che ora stanno indando per furto aggravato contro ignoti.