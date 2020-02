REGGIO EMILIA – “Sono arrabbiato, sono nero, perché non dovevamo prender gol all’89’. Avevamo la partita in mano e non dovevamo riaprirla. L’ho detto ai miei”. Massimiliano Alvini, nonostante la bella vittoria della sua squadra contro il Fano è arrabbiato per quel calo di tensione che ha fatto prendere gol all’89’ ai granata.

Ha detto il mister nel dopo partita: “Il Fano è una squadra che è venuta a prenderci altissima in pressione e se la sta giocando. E’ un team che sta bene e vincere oggi è stato un grande segnale di maturità della mia squadra. Sapevo che era una partita difficile e averla vinta è stato un grande merito dei giocatori”.

Ha aggiunto Alvini: “Non c’è nulla di scontato, perché oggi le partite sono molto equilibrate e quindi aver vinto oggi è molto importante. Ce la siamo solo complicata all’89′”.

Su Zamparo dice: “Zamparo lo abbiamo sempre voluto. Lo considero un calciatore in grande crescita e un patrimonio della società che esploderà presto, perché ha grandi margini di miglioramento. Noi abbiamo fatto di di tutto per averlo. Zamparo può fare meglio di così. Se era più cattivo oggi poteva fare tre gol”.

(video Bucaria)