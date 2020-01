Zona stazione, nuovo arresto per droga

REGGIO EMILIA – Nuovo arresto per droga della polizia a Reggio Emilia. Un nigeriano di 20 anni, senza fissa dimora, in regola con il permesso di soggiorno, è stato arrestato in via Vecchi, nella zona della stazione, mentre stava venendo due dosi di eroina a un tossicodipendente reggiano.

Gli della squadra mobile hanno seguito tutta la trattativa e hanno visto il luogo in cui l’uomo era andato a prendere lo stupefacente che era nascosto nei pressi di un albero. Nel nascondiglio gli agenti hanno trovato altre dosi di eroina già pronte per la vendita.

L’arrestato verrà giudicato in data odierna con rito per direttissima.