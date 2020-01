Una mostra sulle lotte delle operaie tessili reggiane

REGGIO EMILIA – La Camera del Lavoro promuove e organizza, insieme allo Spazio Gerra, la mostra “Amatissime. Memorie di lavoro e di lotta delle operaie tessili reggiane”, una mostra fotografica, documentale e audiovideo che sarà inaugurata sabato 18 gennaio alle 17 e si potrà visitare fino all’ 8 marzo nei locali dello Spazio Gerra.

All’inaugurazione della mostra, che sarà visitabile fino al prossimo 8 marzo 2020, parteciperà il segretario della CGIL Maurizio Landini.

La mostra, ideata e realizzata dalla Camera del Lavoro di Reggio Emilia, tematizza le lotte delle lavoratrici tessili reggiane tra anni Sessanta e Settanta, tracciando i contorni delle principali esperienze di conflittualità e delle numerose forme di solidarietà sviluppatesi tra fabbrica e territorio.

In particolare, attraverso le 120 fotografie messe a disposizione dall’Archivio della Cgil, dalla Fototeca della Biblioteca Panizzi e dal Fondo UDI, i 40 documenti cartacei dell’Archivio CGIL e le 6 video interviste sarà possibile ripercorrere vertenze simbolo come quella della Bloch, della Max Mara e della Confit e immergersi in un contesto sociale in cui si costruì una “comunità di lotta” che, con la propria iniziativa, ha riscritto non solo i rapporti in fabbrica ma l’intera società.