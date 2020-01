Torna la kermesse dedicata all’archivio delle ex Reggiane

REGGIO EMILIA – Teatro visite e approfondimenti artistici. A Reggio Emilia si rinnova anche nel 2020 l’appuntamento per presentare alla citta’ i risultati del lungo lavoro, avviato nel 2012, di salvaguardia, riordino e valorizzazione del patrimonio contenuto nell’archivio storico delle Officine Reggiane (ospitato nel polo archivistico in via Dante). Numerose le iniziative in programma, raccolte nella sigla “R-Day 3” e spalmate dal 23 gennaio all’8 febbraio, tra cui per la prima volta, uno spettacolo teatrale curato dalla compagnia Ma.Mi.Mo, in scena con cinque repliche.

“Se penso a tutto il lavoro fatto, sull’archivio e sulle cartelle, penso che possa esserci un orgoglio collettivo. Ricordo che l’archivio rischiava di essere spazzato via nel degrado dell’area. Oggi, invece, il lavoro sulle Reggiane, fra il recupero dell’area e l’archivio, e’ la piu’ importante opera di trasformazione che la citta’ sta portando avanti”, commenta il sindaco Luca Vecchi. Insomma, aggiunge, “abbiamo fatto un investimento politico e culturale sulla memoria come base per costruire il futuro”.

