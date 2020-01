Stop allo sballo di Capodanno: pusher arrestato

REGGIO EMILIA – Un 40enne disoccupato napoletano è stato arrestato ieri con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. I carabinieri gli hanno sequestrato trenta gramma di cocaina e materiale idoneo al confezionamento delle dosi. L’indagine dei carabinieri di Castelnovo Monti e Reggio Emilia è partita dal monitoraggio di alcuni giovani consumatori di cocaina e ha portato all’uomo che è residente nella bassa reggiana, ma, di fatto, è domiciliato a Reggio Emilia.

Ieri mattina i carabinieri hanno rintracciato il 40enne alla guida della sua Renault Kadjar e lo hanno controllato. Gli hanno trovato addosso una dose di cocaina, ma, soprattutto, 450 euro in contanti: troppi per un disoccupato. Per questo motivo i militari sono andati nel domicilio del 40enne, in un’abitazione di Reggio Emilia, e l’hanno perquisita trovando in un mobile della cucina, all’interno di una confezione che doveva conservare bicarbonato, un involucro con dentro una trentina di grammi di cocaina.

A fianco i militari hanno trovato anche un bilancino di precisione con tracce di cocaina e alcuni ritagli circolari in cellophane idonei al confezionamento delle dosi. Il materiale e la droga sono stati sequestrati insieme al cellulare utilizzato dal 40enne.