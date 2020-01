Spaccio e rapina, la polizia ha arrestato quattro persone

REGGIO EMILIA – La polizia ha arrestato ieri quattro persone, un nigeriano, due marocchini e un laziale di Cassino. Il primo, Ewere Ogboi, 32 anni, era stato trovato a spacciare eroina il 3 gennaio scorso ed ora è stato arrestato, mentre il marocchino, Ayoub Mazaouk, 27 anni, è stato sorpreso dagli agenti della Volante a vendere cocaina in via Olimpia. Quando è stato fermato aveva con sé undici dosi di droga.

Il laziale Salvatore Vicentini è stato invece si è presentato ieri in questura, invece, perché destinatario di un provvedimento di carcerazione per una condanna, divenuta definitiva, a 3 anni e 5 mesi di carcere per rapina. Infine la polizia ha portato in carcere il marocchino Rachid Allah Nasro, 30 anni, che era ai domiciliari con una condanna per spaccio.