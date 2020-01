S. Ilario, rubano capi di abbigliamento firmati

S. ILARIO (Reggio Emilia) – Furto notturno nel negozio di abbigliamento Griffes Emporio di Calerno a S. Ilario in via Enrico Fermi. I ladri hanno colpito intorno a mezzanotte: dopo aver infranto la vetrata del negozio sono entrati nei locali che ospitano l’attività commerciale e hanno rubato numerosi capi d’abbigliamento. Tutti capi firmati per un bottino di oltre 10mila euro. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione locale per furto aggravato contro ignoti.