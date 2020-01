Rubiera, camion a fuoco nella notte

RUBIERA (Reggio Emilia) – Il rimorchio di un camion Daf, di proprietà di un 56enne di Rubiera, è stato danneggiato da un incendio questa notte a Rubiera. Il mezzo era parcheggiato in via Palladio. Quando il proprietario ha visto le fiamme è riuscito a sganciare la motrice che non ha riportato danni.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, con una squadra, che hanno spento le fiamme e i carabinieri della stazione locale che ora stanno indagando sulle cause dell’incendio che, per fortuna, non ha danneggiato altri veicoli.