REGGIO EMILIA – Romeo è un meraviglioso Staffordshire Bull terrier di 5 anni.

22 Kg di coccole e affetto…bravissimo anche con i bambini. Causa cambiamenti imprevisti, in famiglia, Romeo ora passa la maggior parte del tempo da solo, quindi cerchiamo una famiglia che possa dedicargli tempo. In splendida forma ed energico. La razza, per sua natura non va d’accordo con gatti o cani maschi. Per conoscerlo e/o informazioni Bruna 339-523.16.47.