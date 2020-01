Regionali, l’Altra Emilia-Romagna chiude la campagna a Reggio

REGGIO EMILIA – L’Altra Emilia-Romagna chiude la sua campagna elettorale oggi, martedì 20 gennaio, a Reggio al Catomes Tot di via Panciroli. Dalle 18,30, nel 99° anniversario della nascita del partito comunista italiano, come ci tengono a far sapere gli organizzatori, ci sarà il saluto e l’introduzione di Stefano Lugli, candidato presidente alle elezioni regionali del 26 gennaio per L’Altra Emilia-Romagna.

Ne discutono la portavoce regionale Cristina Quintavalla, Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione comunista e Mauro Alboresi, segretario nazionale del partito comunista italiano. Modera Vito Albanese, segretario provinciale di Rifondazione comunista.

A seguire apericena di autofinanziamento e alle 21,30 i Gang in concerto. Saranno presenti i candidati della circoscrizione reggiana, Barrus Y De Andres Araceli, Massimo Comunale, Natale Cuccurese, Selene Prodi, Monica Vender e Nicolas Zanoni.