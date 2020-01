Regionali, di Maio a Scandiano per sostenere Benini

SCANDIANO (Reggio Emilia) – Sabato prossimo, 11 gennaio, Luigi di Maio sara’ a Scandiano in provincia di Reggio Emilia per sostenere la campagna di Simone Benini, candidato alla presidenza della Regione e dei candidati reggiani del M5s all’Assemblea legislativa. L’appuntamento e’ alle 11.30 in piazza 1 maggio. In caso di maltempo l’evento si svolgera’ al cinema Boiardo.