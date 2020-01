Regionali, Borgonzoni non c’è: diretta di Bonaccini con il cartonato

REGGIO EMILIA – Il match diretto su Sky e’ saltato e allora Stefano Bonaccini va in diretta con al fianco un cartonato di Lucia Borgonzoni, la sua principale sfidante alle regionali dell’Emilia-Romagna. Il governatore uscente ha scelto una diretta su Facebook per tornare ad esprimere il proprio rammarico sul mancato confronto tv. E lo ha fatto, appunto, con la trovata di Borgonzoni in versione cartonato, appoggiata al suo fianco durante la diretta social.

“Purtroppo – dice Bonaccini – per l’ennesima volta la mia avversaria ha deciso di non presentarsi, cosi’ mi ritrovo da solo a dover spiegare perche’ non si fanno confronti”. La sua avversaria, torna a dire il presidente Pd, “e’ stata oscurata e sostituita da qualcun altro e non riusciamo a confrontarci sui temi che dovrebbero interessare gli emiliano-romagnoli. Forse sull’Emilia-Romagna- conclude alla fine Bonaccini- hanno ben poco da dire”.