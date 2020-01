Poste, sciopero degli addetti allo smistamento della corrispondenza

REGGIO EMILIA – I dipendenti della Lid srl, azienda di trasporti e logistica che ha in appalto da Poste Italiane lo smistamento della posta in tutti gli uffici della provincia di Reggio Emilia, il 12 dicembre scorso si sono riuniti in assemblea. Secondo quanto comunica la Cgil le problematiche, che si trascinano già dall’appalto precedente con Tma distribuzione a cui è subentrata da giugno 2019 Lid Srl, sono “irregolarità nelle buste paga e mancata consegna dei cedolini, mezzi di trasporto aziendali inidonei per le consegne, spesso senza regolare rifornimento di carburante”.

Scriv il sindacato: “Tenuto conto che ad oggi non sono pervenute risposte da parte della Lid srl che ci consentano di aprire un confronto con l’obiettivo di risolvere le questioni poste, la Cgil ha proclamato per martedì 7 gennaio uno sciopero per l’intera giornata”.

La Cgil “ritiene necessario ribadire che le future gare di appalto da parte del committente Poste Italiane debbano prevedere clausole di recesso in caso di mancato rispetto dei contratti e delle normative vigenti, in modo da poter garantire la dovuta tutela a lavoratori. Purtroppo nel settore degli appalti postali ci si trova spesso di fronte ad aziende che sfruttano i lavoratori assumendoli con contratti part-time involontario con bassi salari e non sempre pagati regolarmente”.

Conclude il sindacato: “Ci scusiamo per gli eventuali problemi che potranno avere i cittadini che non si vedranno recapitare la posta, ma la misura è colma e non riteniamo più procrastinabile ulteriori rinvii”.