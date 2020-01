Mediopadana, Pratissoli: “Ai primi di febbraio la navetta con le fiere”

REGGIO EMILIA – Sono arrivate quattro offerte per il servizio di navetta fra il parcheggio delle fiere e la stazione ad alta velocità. Lo dice a Reggio Sera il vicesindaco Alex Pratissoli, con delega alle Infrastrutture. “Entro i primi dieci giorni di febbraio avvieremo il servizio”, promette Pratissoli. Gli offerenti sono tre ditte locali e una da fuori.

Ora bisognerà vedere chi si aggiudicherà il servizio per il bus navetta che sta diventando sempre più prezioso per gli utenti della Mediopadana, specialmente ora che sono iniziati i lavori per costruire il nuovo parcheggio davanti alla stazione e che, quindi, ci sono ancora meno posti disponibili in un’area in cui, già oggi, è un’impresa trovare un posto auto.