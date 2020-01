L’Udinese batte il Sassuolo 3-0

REGGIO EMILIA – Tre su tre. L’Udinese centra la terza vittoria consecutiva, superando il Sassuolo in casa nel ‘lunch match’ dell’ultima gara del girone d’andata. Finisce 3 a 0 al termine di una gara sbloccata subito dai bianconeri, e in cui il Sassuolo non riesce mai a incidere veramente.

Grande partita dei bianconeri di Gotti in vantaggio già al 14′ con un bel colpo di testa di Okaka su assist di Mandragora. Nel finale del primo tempo reagisce il Sassuolo, che prende un palo con Traoré. I neroverdi tornano in campo, nel secondo tempo, con grande convinzione, ma, proprio nel momento migliore del Sassuolo l’Udinese, salvata due volte da Musso prima su Traoré e poi su Boga, va in gol: al 68′ arriva il raddoppio firmato da Sema, bravo a battere Consigli con un diagonale di sinistro su assist di Fofana.

Sempre Fogana al 90′ fornisce un bell’assist a De Paul che deve solo depositare la palla in rete. L’Udinese termina il girone di andata a quota 24 punti, gli stessi del Napoli, e l’obiettivo salvezza sembra sempre più vicino. Momento buio, invece, per il Sassuolo: terza sconfitta consecutiva per la squadra di De Zerbi, ancora ferma a 19 punti: le lunghezze di vantaggio sul terzultimo posto rimangono 5, ma le concorrenti in chiave salvzza devono ancora giocare.

Tabellino

Udinese-Sassuolo 3-0

Reti: 14’ Okaka, 68’ Sema, 90’ De Paul

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Stryger, Fofana, Mandragora (75’ Jajalo), De Paul, Sema; Okaka (85’ Teodorczyk), Lasagna (62’ Pussetto). Allenatore: Luca Gotti

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan (75’ Muldur), G. Ferrari, Romagna, Rogerio (86’ Kyriakoupolos); Magnanelli, Obiang; Traoré, Djuricic (69’ Raspadori), Boga; Caputo. Allenatore: Roberto De Zerbi

Ammoniti: nessuno

Arbitro: Sig. Manuel Volpi