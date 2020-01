La Fortitudo annichilisce la Grissin Bon: 86-69

REGGIO EMILIA – Nel tempio del “PalaDozza” di Bologna va in scena l’ultimo step del girone d’andata e il calore sprigionato dalla Pompea Fortitudo Bologna è la causa principale dello scioglimento della Grissin Bon. La “Fossa dei Leoni” spegne le cinquanta candeline nel segno del successo. Aradori (ex di turno), come la stella cometa, non solo brilla di luce propria, ma anche guida i compagni alle Final Eight.

Primo quarto

Aradori, Fantinelli, Leunen, Robertson, Sims, il quintetto di musici proposto da coach Martino, dal canto suo la Grissin Bon si affida alla band composta da Fontecchio, Johnson-Odom, Mekel, Owens, Upshaw. A spiccare è Johnson-Odom versione accordatore e metronomo. Owens si diletta in assoli da mandare in visibilio il tifoso reggiano. La Fortitudo Bologna non è da meno e gli spartiti proposti fanno sì che il primo atto si chiuda sul 17 a 19.

Secondo quarto

Sims diviene lo spauracchio della retroguardia bianco-rossa e Buscaglia è costretto a richiamare i suoi uomini al box. La strigliata apporta benefici tant’è vero che al suono della campanella dell’intervallo gli ospiti sono avanti di due passi (36 a 38).

Terzo quarto

La Grissin Bon dapprima appare assorta nei propri pensieri poi cade in un sonno profondo. La compagine di casa non perde tale favorevole occasione per distaccare la diretta rivale e portarsi sul 61 a 57. Da annotare sul brogliaccio degli appunti la spettacolare stoppata di Fantinelli su Johnson-Odom.

Quarto quarto

Aradori appartiene a un altro pianeta e per gli avversari risulta impossibile placare tale veemenza. Ritemprare un’intera squadra in pochi minuti è impresa assai ardua anche per un uomo di esperienza come Buscaglia. Morale della favola: la Pompea Fortitudo Bologna annichilisce la Grissin Bon per 86 a 69. La pausa di riflessione non è più tollerata.

Il tabellino

POMPEA FORTITUDO BOLOGNA – GRISSIN BON REGGIO EMILIA: 86– 69

POMPEA FORTITUDO BOLOGNA: Mancinelli 9, Aradori 18, Dellosto, Leunen 6, Fantinelli 11, Daniel 5, Robertson 3, Stipcevic, Cinciarini 9, Sims 23. Allenatore: Martino.

GRISSIN BON REGGIO EMILIA: Pardon, Candi 4, Owens 11, Poeta, Fontecchio 8, Soviero, Upshaw 9, Diouf, Infante, Johnson-Odom 15, Mekel 14, Vojvoda 2. Allenatore: Buscaglia.

Arbitri: Attard, Bartoli, Nicolini.

Parziali: 17 – 19; 19 – 19; 25 – 19; 25 – 12.

Note – Alla mezz’ora fischiato fallo antisportivo a Leunen e fallo tecnico alla panchina della Pompea Fortitudo Bologna.