Iren acquista l’80% di I.Blu e si rafforza nei servizi ambientali

REGGIO EMILIA – Iren, tramite Iren Ambiente, ha siglato un accordo preliminare con la società Idealservice, per acquistare l’80% del capitale sociale di I.Blu. I.Blu è una società che opera nel mercato del recupero delle plastiche e nel trattamento di rifiuti in plastica per la produzione di Blupolymer (polimero per usi civili) e Bluair (S.R.A. o “agente riducente” per gli impianti siderurgici).

L’accordo prevede oltre all’acquisizione da parte di Iren Ambiente dell’80% del capitale sociale di I.Blu la definizione di un accordo quadro tra Idealservice e Iren Ambiente avente ad oggetto la subfornitura di eventuali ed ulteriori impianti multimateriale di I-Blu ed Iren e la definizione di una Partnership con Idealservice, per la gestione dei servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani nelle aree del Nord Italia con la finalità di creare sinergie ed efficienze di progetto.

Il corrispettivo pagato da Iren è pari a circa 16 milioni di euro. Il fatturato pro-forma di I.Blu per il 2019 sarà pari a 46 milioni con un ebitda pro-forma di 7,5 milioni. La firma dell’accordo definitivo è prevista entro febbraio. Marco Riboli, presidente Idealservice, sarà anche presidente di I.Blu.