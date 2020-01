Il caso Bibbiano finisce pure sull’albero di Natale della stazione di Torino

REGGIO EMILIA – Un albero di Natale con una decina di foto di bambini, con il volto parzialmente oscurato, che sarebbero stati allontanati dalle loro famiglie in Piemonte. Succede, come riporta il Quotidiano Piemontese, alla stazione di Porta Nuova a Torino dove tradizionalmente i cittadini appendono le lettere con i loro desideri. Quest’anno, invece, le foto e un cartello in cui si legge: “#Bibbiano #Piemonte Angeli e Demoni in tutta Italia” (foto da Quotidiano Piemontese).